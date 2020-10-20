وفيات يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020

شيخة عبدالرزاق إبراهيم رومي، زوجة: حمد سيف العيسائي، 74 عاماً، «شيعت»؛ تلفون: 99336363، 50509079، 66663821.

خلفه مطر حمد الشمري، أرملة: نعمة نصيف حمد الشمري، 84 عاماً، «شيعت»، تلفون: 65717744.

زيد نعمة حبيب الشمري، 61 عاماً، «شيع» تلفون: 55859955، 99474797.

صديقة علي حسن العبدالله، 61 عاماً، «شيعت»، تلفون: 66181881، 94442318.

عبداللطيف حجي يوسف الحجي، 72 عاماً، «شيع»، تليفون: 99601134، 99816120، 60004142.

طارق وليد محمد القحطاني، 25 عاماً، «شيع»، تلفون: 97022163.

أكبر شيخان حسن علي، 75 عاماً، «شيع»، تلفون: 55535585، 55521421.