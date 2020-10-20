4 نائباً ينتقدون خطاب مرزوق الغانم في جلسة الافتتاح

أصدر 14 نائباً بياناً أمس، انتقدوا فيه ما ورد في خطاب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في افتتاح دور الانعقاد الخامس التكميلي من انتقاد لمعارضيه.

وقال النواب في بيانهم: “استغربنا – نحن أعضاء مجلس الأمة الموقعين أدناه – ما ورد في خطاب رئيس مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من انتقاد معارضيه في المجلس،

خصوصاً أن رئيس مجلس الأمة يتحمل الجزء الأكبر والمسؤولية الأكثر عن هذه الانتقادات والضعف، لما مارسه رئيس مجلس الأمة – ورئيس مكتب المجلس – من تجاهل لطلبات تقديم واستعجال القوانين الإصلاحية والشعبية، وتحالُف رئيس المجلس التام وأغلبيته، مع الحكومة، على حساب المطالب الشعبية والمكاسب الوطنية مما أدى إلى تعطيل محاولاتنا المتكررة، لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة.

وهذه شهادة منا للتاريخ والشعب.

ووقع البيان النواب: د.عادل الدمخي، ومحمد هايف، وأسامة الشاهين، وثامر السويط، ومحمد المطير، وشعيب المويزري، ومبارك الحجرف، وعبدالله الكندري، وعبدالله فهاد، والحميدي السبيعي، وعبدالكريم الكندري، وخالد العتيبي، وعبدالوهاب البابطين، ونايف المرداس.