ميسي.. أول لاعب يهز الشباك في 16 موسما متتاليا بدوري الأبطال

أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يهز الشباك في 16 موسما متتاليا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قاد عشرة لاعبين من برشلونة لفوز ساحق 5-1 على فرنسفاروش المجري في مستهل مشوارهما بالمجموعة السابعة على ملعب كامب نو.

وسجل ميسي من ركلة جزاء في الشوط الأول ليحرز الهدف 116 له خلال مسيرته في البطولة قبل أن يضاعف المتألق أنسو فاتي الغلة.

وسجل فيليب كوتينيو هدفا آخر في بداية الشوط الثاني لكن جيرار بيكيه مدافع برشلونة طرد لعرقلته توكماك نجوين ليتسبب في ركلة جزاء للفريق الزائر سجلها إيجور خاراتين.

لكن بيدري البالغ من العمر 17 عاما أنهى أي أمل لفرنسفاروش في العودة في النتيجة بعد أن سجل أول أهدافه مع برشلونة عقب انضمامه من لاس بالماس المنتمي للدرجة الثانية في بداية الموسم وأكمل عثمان ديمبلي الخماسية.

ويتصدر العملاق الكتالوني المجموعة بفارق الأهداف عن يوفنتوس بعد فوز بطل إيطاليا 2-صفر خارج ملعبه على دينامو كييف اليوم الثلاثاء.

وسيلتقي الفريقان في تورينو في 28 أكتوبر.

وترك رونالد كومان مدرب برشلونة لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس والمهاجم أنطوان غريزمان على مقعد البدلاء تحسبا لمباراة القمة أمام ريال مدريد يوم السبت.

ويلعب فرنسفاروش في دور المجموعات لأول مرة في 25 عاما ولاحت له بعض الفرص. وأنهى المهاجم السريع نجوين فرصة بشكل رائع لكن الحكم ألغى الهدف بسبب وجود تسلل بينما سدد لاعب الوسط البرازيلي إيساييل في إطار المرمى.

ووضع ميسي فريقه في المقدمة بعد أن حصل على ركلة جزاء ونفذها بنفسه ليحقق إنجازا جديدا في مسيرته.

وكان رايان جيجز جناح مانشستر يونايتد السابق اللاعب الوحيد الآخر الذي هز الشباك في 16 موسما بدوري الأبطال لكن سجله لم يتحقق في مواسم متتالية.

وبعدها ضرب فاتي مصيدة التسلل ليضع الكرة في الشباك قبل أن يستفيد كوتينيو من عمل رائع من ميسي وفاتي ليهز الشباك.

لكن فرنسفاروش جعل المباراة مثيرة في آخر 20 دقيقة بعد أن أخفق بيكي في مجاراة سرعة نجوين ليعرقل المهاجم في المنطقة ويحصل على بطاقة حمراء ليسجل خاراتين من ركلة الجزاء.

لكن البديلين بيدري وديمبلي سجلا هدفين متأخرين في مرمى الفريق الزائر الذي نال منه التعب ليحسم فريق المدرب كومان الفوز.