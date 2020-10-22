أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية خطة المنح الدراسية في دولة الإمارات العربية المتحدة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2021.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الخطة مقدمة من جامعة الإمارات العربية المتحدة للقسمين الأدبي والعلمي في ثلاث كليات أولها كلية الأغذية والزراعة وثانيا كلية الإدارة والاقتصاد وأخيرا كلية الهندسة.

وأضافت أن النسبة المطلوبة في كلية الأغذية والزراعة 85 في المئة وفي كلية الإدارة والاقتصاد نسبة 90 في المئة وفي كلية الهندسة 95 في المئة للقسم العلمي فقط.

وأوضحت أن من أهم شروط التقديم أن تكون شهادة الثانوية العامة حديثة إلى جانب اجتياز الطالب اختبار الإمارات القياسي بدرجة (1250 درجة) وما فوق في مادة اللغة الإنجليزية وغيرها من الاختبارات المعتمدة للقبول مشيرة إلى أن شروط القبول الأخرى متاحة للطلبة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكدت أن جميع طلبات القبول المتاحة على الموقع مبدئية حتى يتم التحقق من مدى صحتها ومطابقتها للشروط المطلوبة متمنية التوفيق للطلبة الراغبين في الالتحاق بخطة المنح الدراسية.