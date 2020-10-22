محاكمة رئيس مبرة خيرية بتهمة النصب والاختلاس وغسيل أموال بمبلغ 211 ألف دينار

أمرت محكمة الجنايات بحجز رئيس إحدى المبرات الخيرية وأرجأت محاكمته بقضية اختلاس أموال المتبرعين وغسيل الأموال.

وأحيل المتهم البالغ 49 عاما إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة أنه خلال الفترة من 1 يناير 2016 إلى 30 أبريل 2017 بدائرة أمن الدولة، ارتكب جريمة غسل أموال بمبلغ 211 ألف و 502 دينار بأن تعمد اكتسابها وحيازتها وتحويلها بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة النصب.

كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ المشار إليه المملوك لمتبرعين، وذلك باستخدام طرق احتيالية بأن استغل صفته كرئيس للمبرة الخيرية وإيهامهم بإقامة مشاريع خيرية على خلاف الحقيقة ما حملهم على تحويل المبالغ سالفة الذكر من حساباتهم المصرفية إلى حسابه الشخصي فتمكن بذلك من الاستيلاء عليها.

وأسندت إليه أيضا أنه بصفته رئيس المبرة تحصل على أموال المتبرعين بإجمالي المبلغ المشار إليه دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر : الأنباء