صالح الملا: حكم سابق لمحكمة ⁧‫حقوق الإنسان‬⁩ يقر بأن الإساءة للرسول الكريم ليست من حرية الرأي

توجه النائب السابق صالح الملا في رسالة إلى من وصفهم بـ «المتشدقين بالحريات الغربية» قال فيها: «من طالبني وطالب غيري باللجوء لمحاكم الغرب، هذا حكم سابق لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية تقر بأن الإساءة للرسول الكريم محمد ليست من حرية الرأي».

وأضاف الملا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «على رئيس الدولة التي تدعي احترام الحريات والأديان إحترامه».

وذكر الملا في وقت سابق أن الإساءة إلى الرسول الكريم أو إلى أي من الرسل والأنبياء والأديان ليست من الليبرالية في شيء، مضيفاً: «إن النهج الليبرالي أساسه التعايش وقبول الآخر واحترام معتقداته. وزاد الملا: إن كلمة الرئيس الفرنسي بشأن الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول تمثّل دعوة للكراهية، وتحدّياً سافراً لمشاعر المسلمين في كل مكان».