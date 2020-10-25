عبدالكريم الكندري: لا عذر اليوم لعدم تكويت لجان الانتخابات

حذّر النائب عبدالكريم الكندري وزارة الداخلية من التدخل في الانتخابات، مطالباً في الوقت ذاته وزير العدل بتكويت لجان الانتخابات.

وقال عبدالكريم الكندري: يفتتح غداً باب الترشح تمهيداً لانتخابات الفصل التشريعي السادس عشر ورسالتي لوزير الصحة بأنه على وزارته أن تكون جاهزة لإجراءات الترشح والانتخابات وتنشئة وعي لهذا اليوم حتى لا يتسبب في عزوف الناخبين.

وحول لجان الانتخابات قال الكندري: رسالتي لوزير العدل بأنه يجب تكويت لجان الانتخابات ففي السابق كان يتم التعذر بنقص القضاة ووكلاء النيابة واليوم هم بأعداد كبيرة وأصبح من اللازم ذلك.

وتابع: نحذر وزارة الداخلية من التلاعب أو التأثير على الانتخابات وعليه التصدي لظاهرة شراء الأصوات وعدم الاغفال عنها لصالح الناخبين ونحذر الحكومة من استغلال هذه الفترة لإصدار مراسيم ضرورة.