دعت الهيئة العامة للقوى العاملة المنشآت الراغبة بالاستفادة من مضاعفة الدعم المالي المقرر للعمالة الوطنية المسجلة لديها على الباب الثالث والتي لم تقدم طلب صرف الدعم الاضافي حتى تاريخه المسارعة إلى تقديم طلب الصرف آليا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة حتى يوم الخميس 5 نوفمبر 2020.

وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أسيل المزيد في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الهيئة ستقوم بصرف الدعم الإضافي للمنشآت عن العمالة الوطنية المسجلة لديها التي تقدمت بطلب الصرف حتى 5 نوفمبر 2020 عن الأشهر الثلاثة المتبقية من الدعم (9 و10 و11) وفقا لضوابط صرف الدعم الإضافي.

وأوضحت أن المنشآت التي سبق لها الاستفادة من الدعم الإضافي سيتم الصرف للملتزمين منهم في تحويل رواتب العمالة الوطنية المسجلة لديها دون المساس بقيمة الراتب تلقائيا ودون الحاجة لتقديم طلب صرف جديد.

وأشارت الى أن البيانات المطلوبة في طلب الدعم الإضافي هي شهادة من البنك موضح بها رقم (الآيبان) مسجل لديه باسم المنشأة ورقم الجهة المدني للمنشأة المثبت لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضافت أن من البيانات المطلوبة كذلك رقم تسجيل المنشأة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاص بالباب الثالث ورقم هاتف المفوض بالتوقيع الذي يمثل المنشأة لإرسال رمز التحقق عليه وانجاز المعاملة واعتماد التوقيع.