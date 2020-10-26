الاجراءات الاحترازية من كورونا أحد أبرز ملامح افتتاح الترشح لانتخابات أمة 2020

تشكل جهود الوزارات والجهات الحكومية المعنية في اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) أحد أبرز ملامح اليوم الأول لافتتاح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2020) وتبعث الطمأنينة في نفوس الجميع.

ولوحظ أثناء عملية استقبال طلبات الترشح في مدرسة (خولة المشتركة للبنات) الكائنة بمنطقة الشويخ السكنية توفير أدوات التعقيم والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة وتخصيص قاعة انتظار لاستقبال المرشحين مع مراعاة التباعد الجسدي.

كما تم وضع علامات إرشادية أثناء الدخول والخروج من صالة المسرح مع مراعاة التباعد بين المكاتب التي تستقبل طلبات الترشح فضلا عن وضع قواطع زجاجية على المكاتب لضمان العزل بين المرشح والموظف المختص إضافة إلى تخصيص موقع لعيادة طبية بناء على تعليمات السلطات الصحية.