استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم المستشار أحمد مساعد العجيل الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه رعاه الله بمناسبة تعيينه رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والمستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تعيينه نائب رئيس محكمة التمييز والمستشار محمد جاسم بن ناجي رئيس محكمة الاستئناف والمستشار علي امثيب المطيرات نائب رئيس محكمة الاستئناف والنائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي والمستشار عبداللطيف ثنيان الثنيان الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تعيينه رئيس المحكمة الكلية ووكيل محكمة التمييز المستشار خالد صالح المزيني ووكيل محكمة التمييز المستشار محمد عبدالله أبوصليب ووكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي.

وأكد سموه رعاه الله على الثقة التامة بأنهم جميعا خير من يمثل القضاء ولهم كل التقدير والاعتزاز كرجال قضاء وحاملي لواء العدل والحق متمنيا سموه لهم دوام التوفيق لمواصلة مسيرة قضائنا المشهود له بالعدل والنزاهة شاكرين المولى تعالى بأننا نعيش في ظل دولة دستور وقانون ومؤسسات.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور فهد محمد العفاسي ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.