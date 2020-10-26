تقدم 46 مرشحا بينهم ثلاث مرشحات إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح حتى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم الاثنين أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال16 المقرر عقدها في الخامس ديسمبر المقبل.

وتقدم 13 مرشحا ومرشحة في الدائرة الأولى وخمسة مرشحين ومرشحات في الدائرة الثانية وخمسة آخرين في الثالثة و11 في الرابعة و12 في الدائرة الخامسة.

وجاءت أسماء المرشحين ال46 على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى:

أحمد علي عبدالله – عادل عباس الخضاري – عبدالله محمد الطليحي – عيسى هاشم القلاف – فخري السيد رجب – فيصل سعود الدويسان – محسن علي الخليفي – يوسف سيد الزلزلة – يوسف فهد الغريب – طلال عبدالحميد دشتي – علي محمد العلي – فاطمة مجيد رمضان – محمد عبدالوهاب خورشيد.

الدائرة الثانية:

طلال فهد الدبوس – أحمد محمد الحمد – خليل إبراهيم الصالح – فهد عبدالعزيز المسعود – مبارك فالح العازمي.

الدائرة الثالثة:

عبدالوهاب محمد البابطين – نورة ناصر المليفي – حمد اسماعيل الأنصاري – علي تركي التركي – محمد خليفة بوعركي.



الدائرة الرابعة:

بكر بادي الرشيدي – فيصل صالح الحربي – مساعد خلف السعيدي – نيف سالم العلاطي – هزاع مطلق الهدبة – ثامر سعد الظفيري – سلطان جدعان الشمري – طارق إبراهيم الوزق – ماجد موسى المطيري – مبارك بنيه الخرينج – مرزوق خليفة الخليفة.

الدائرة الخامسة:

أحمد محمد السميري – عايض نايف العتيبي – عبدالله زايد الشمري – عبدالله سعود السبيعي – محمد علي ثاني – بدر الداهوم العازمي – خديجة سميح القلاف – صالح علي العجمي – غازي حجاج العازمي – فالح سلطان السبيعي – فيصل محمد الكندري – ياسر مطر العازمي. (النهاية) ع ي س / ن ش / ي س ع