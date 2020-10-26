تقدم 93 مرشحا ومرشحة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح اليوم الاثنين في اول ايام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال16 المقرر عقدها في الخامس من ديسمبر المقبل.

وبلغ اجمالي عدد المرشحين الذكور 85 مرشحا فيما بلغ اجمالي عدد المرشحات الإناث 8 مرشحات.

وتوزع المرشحون على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: الدائرة الأولى 21 مرشحا ومرشحة (أحمد علي بوصخر – أيمن إبراهيم الأشوك – حمد روح الدين – طلال عبدالحميد دشتي – عادل عباس الخضاري – عبدالرحمن علي القديري – عبدالله حسين الرومي – عبدالله محمد الطليحي – علي عبدالرسول القطان – علي محمد العلي – عيسى هاشم القلاف – فاطمة مجيد رمضان – فخري السيد رجب – فيصل سعود الدويسان – لولوة حمزة باقر – محسن علي الخليفي – محمد عبدالوهاب خورشيد – وفاء إبراهيم العطار – يوسف سيد الزلزلة – يوسف صبري الغربللي – يوسف فهد الغريب).

الدائرة الثانية 10 مرشحين ومرشحات (أحمد محمد الحمد – حامد محري البذالي – حمد سيف الهرشاني – خليل إبراهيم الصالح – سلمان خالد العازمي – طلال فهد الدبوس – فهد عبالعزيز المسعود – مبارك فالح العازمي – مساعد سعد المانع – هدى سعود العازمي).

الدائرة الثالثة 20 مرشحا ومرشحة (أسامة أحمد المناور – أسامة مشاري الخشرم – آمال سليمان الحداد – جاسم محمد الكندري – حمد إسماعيل الأنصاري – خالد فهد الغانم – سعدون حماد العتيبي – سعود خليفة الشحومي – شيخة يوسف بن جاسم – عادل عيسى اليحيى – عبدالمحسن أحمد حسن – عبدالواحد محمد خلفان – عبدالوهاب محمد البابطين – علي تركي التركي – فارس سعد العتيبي – محمد خليفة بوعركي – مهلهل خالد المضف – نادر يوسف منصور – نورة ناصر المليفي – يعقوب عبدالمحسن الصانع).

الدائرة الرابعة 24 مرشحا ومرشحة (أحمد سودان الضويحي – بكر بادي الرشيدي – ثامر سعد الظفيري – خالد راشد الصدي – خالد سلامة الحربي – دويم فلاح المويزري – رياض عبدالله حبشي – سعد جريش العدواني – سعود سعد المطيري – سلطان جدعان الشمري – طارق إبراهيم الوزق – فايز غنام المطيري – فهد غشام البصمان – فهيد لافي الرشيدي – فهيد محمد العجمي – فيصل صالح الحربي – ماجد موسى المطيري – مبارك بنيه الخرينج – محمد نايف العنزي – محمد هايف المطيري – مرزوق خليفة الخليفة – مساعد خلف السعيدي – نيف سالم العلاطي – هزاع مطلق الهدبة).

الدائرة الخامسة 18 مرشحا ومرشحة (أحمد محمد السميري – الحميدي بدر السبيعي – بدر زايد العازمي – خديجة سميح القلاف – سالم شاكر الشمري – صالح ذياب المطيري – صالح علي العجمي – عايض نايف العتيبي – عبدالعزيز عامر نوري – عبدالله زايد الشمري – عبدالله سعود السبيعي – غازي حجاج العازمي – فالح سلطان السبيعي – فيصل محمد الكندري – ماجد مساعد المطيري – محمد علي ثاني – ناصر سعد الدوسري – ياسر مطر العازمي).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في وقت سابق اليوم باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال16 (أمة 2020) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر المقبل.