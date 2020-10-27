“أمة 2020”: 6 مرشحين حتى الساعة الـ9 من صباح اليوم الثاني لفتح باب الترشح

تقدم ستة مرشحين بينهم مرشحتان إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء ثاني أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر المقرر عقدها في الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وتقدم مرشحان في الدائرة الأولى ومرشح ومرشحة في الدائرة الثانية ومرشحة واحدة في الدائرة الثالثة ومرشح واحد في الرابعة.

وجاءت أسماء المرشحين الستة في الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى: أحمد فؤاد الشطي – عبدالله جاسم المضف.

الدائرة الثانية: منى عبدالحسين عوض – يوسف راشد المذن.

الدائرة الثالثة: ريم عبدالله العيدان.

الدائرة الرابعة: جزاع فهد القحص.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت أمس الاثنين باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس عشر «أمة 2020» ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر نوفمبر المقبل.