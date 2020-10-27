تقدم سبعة عشر مرشحا بينهم مرشحة واحدة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارةالداخلية بطلبات الترشح ل(أمة 2020) وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء وهو ثاني أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر المقررة في 5 ديسمبر المقبل.

وتقدم ثلاثة مرشحين في الدائرة الأولى وخمسة مرشحين ومرشحة واحدة في الدائرة الثالثة وثلاثة مرشحين في الدائرة الرابعة وخمسة مرشحين في الدائرة الخامسة.

وجاءت أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى: إبراهيم عبدالله السيد عمر – عيسى أحمد الكندري – عيسى حجي موسى.

الدائرة الثالثة: باسل جاسر الراجحي – خالد أيوب الخميس – عبدالرحمن حسن العتيبي – مبارك زيد المطيري – نادية العثمان – هشام عبدالصمد الصالح.

الدائرة الرابعة: عمر أحمد السويلم – فهد جهيم المطيري – نواف ناصر الرشيدي.

الدائرة الخامسة: أحمد عبدالله العازمي – جابر سعد العازمي- مدغشم محمد الهاجري – مرزوق فالح العازمي – نايف عبدالعزيز العجمي.

وبذلك يصل إجمالي عدد المتقدمين حتى الساعة الثانية وعشرة والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى 33 مرشحا ومرشحة يضافون إلى 93 مرشحا ومرشحة تقدموا أمس الاثنين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات ترشحهم.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت أمس الاثنين باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال16 (أمة 2020) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر المقبل.