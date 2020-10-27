النصر يفك عقدة الأهلي ويضرب موعدا ناريا مع الهلال

حقق نادي النصر، الفوز على مضيفه أهلي جدة بنتيجة (2-1)، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة”، ليحقق النصر فوزه الأول بعد 3 هزائم متتالية.

وحجز النصر مكانه في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيواجه حامل لقب البطولة في الموسم الماضي، نادي الهلال، الذي تغلب بدوره على أبها مساء اليوم بنتيجة (2-0).

وسجل للنصر كل من بيتروس وبيتي مارتينيز في الدقيقتين (47، 85)، بينما سجل للأهلي عمر السومة في الدقيقة (19).

شوط متكافئ

وبدأ الشوط الأول بحماس واندفاع من كلا الجانبين، وبعد مرور دقيقة واحدة من بداية المباراة، أنقذ محمد الربيعي حارس الأهلي تسديدة أرضية من مهاجم النصر حمد الله، ليمنع النصر من افتتاح التسجيل مبكرا، ولم يتأخر رد الأهلي كثيرا عندما أنقذ جونز انفراد السومة في الدقيقة الثانية.

وأهدر حمد الله فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 10، عندما انفرد بحارس الأهلي ووضع الكرة بجانب القائم.

وعاقب السومة النصر بهدف في الدقيقة 19، عندما استغل تمريرة عرضية من زميله عبد الله حسون، ليسكن الكرة في شباك جونز، مانحا لفريقه التقدم في نتيجة الشوط الأول.

وواصل الأهلي اندفاعه بعد الهدف، وفي الدقيقة 29 اصطدمت الكرة بيد مدافع النصر أسامة الخلف داخل منطقة الجزاء، ليقرر الحكم الرجوع لتقنية الفار، والتي على إثرها قرر عدم وجود ركلة جزاء، وأمر باستمرار اللعب.

وحاول النصر معادلة النتيجة واستحوذ على الكرة، وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تمكن البرازيلي بيتروس، من معادلة النتيجة للنصر بعد ثنائية رائعة مع زميله مارتينيز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

عنق الزجاجة

واصل الفريقان اللعب بنفس الأسلوب الاندفاعي مع بداية الشوط الثاني، وشهدت الدقيقة الثانية من بداية الشوط حصول لاعب الأهلي حسون على إنذار نتيجة لتدخله القوي على مهاجم النصر حمد الله.

وزج المدرب فيتوريا بعبد الفتاح عسيري بدلا من عبد المجيد الصليهم في الدقيقة 61 محاولا السيطرة على وسط الميدان.

كما دفع فلادان بلاعبه الجديد صامويل أوسو بدلا عن سلمان المؤشر، لمحاولة كسب معركة وسط الملعب، حيث شهدت بداية الشوط الثاني تنافسا كبيرا بين الفريقين.

وتلقى النصر ضربة موجعة، حيث تعرض عبد الفتاح عسيري لإصابة بعد دقيقتين فقط من مشاركته، ليضطر المدرب فيتوريا إلى إخراجه والدفع بأيمن يحيى بدلا منه.

هدف قاتل

وقبل نهاية المبارة بـ5 دقائق، تمكن الأرجنتيني بيتي مارتينيز من تسجيل الهدف الثاني للنصر، بعد مجهود رائع من زميله حمد الله ليمنح فريقه التقدم في نتيجة المباراة.

ولم يستطع الأهلي العودة في نتيجة المباراة فيما تبقى من عمر الشوط، ليطلق الحكم صافرته ملعنا فوز النصر الصعب وتأهله إلى النهائي.





