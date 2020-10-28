55 مرشحا ومرشحة في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات “أمة 2020”

تقدم 55 مرشحا ومرشحة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في اليوم الثالث من ايام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال16 ليصبح العدد الاجمالي 193 مرشحا ومرشحة.

وبلغ اجمالي عدد المرشحين الذكور 51 مرشحا فيما بلغ اجمالي عدد المرشحات الإناث اربعة مرشحات من اجمالي من تقدموا اليوم الاربعاء.

وبذلك يكون اجمالي عدد المرشحين والمرشحات حتى نهاية اليوم الثالث من فتح باب الترشح للانتخابات هو 193 بواقع 175 مرشحا و18 مرشحة.

وتوزع المرشحون والمرشحات ال 55 على الدوائر الانتخابية وفق الآتي الدائرة الأولى 11 مرشحا ومرشحتان وهم احمد خليفة الشحومي واسامة زيد الزيد وحسين غلوم جمال وعادل جاسم الدمخي وعبدالعزيز محمد جمشير وعبدالكريم عبدالرحمن جراغ وعبدالله محمد الطريجي وعبدالمطلب محمد بهبهاني وعذراء محمد الرفاعي وعلي حسن القلاف ومحمد عيسى حسن ونيفين عبدالواحد معرفي وهاني حسن حسين.

وفي الدائرة الثانية تقدم 10 مرشحين ذكور وهم احمد صالح المحميد واسامه باسم السند وبدر حامد الملا وجمال احمد الساير وخالد عايد العنزي وصلاح محارب الفضلي وعوده عوده الرويعي ومحمد احمد العوضي ومحمد عبدالمحسن المقاطع وهيثم احمد العوض.

وفي الدائرة الثالثة تقدم 15 مرشحا ومرشحة واحدة وهم احمد حامد الخشنام وجاسم مصطفى العوضي وجراح خالد الفوزان وجمال حسين العمر وخالد عبدالعزيز العجيل وسليمان سلطان دهراب وعبدالرزاق يوسف الرشيد وعبدالعزيز محمد السمحان وعبدالله يوسف المعيوف وعمار محمد العجمي ومحمد ناصر الجبري ومهند طلال الساير ونبيل محمد العبيدي وهبه يعقوب محمد ووائل يوسف المطوع ووليد عبدالله الغانم.

وفي الدائرة الرابعة 10 مرشحين ذكور وهم انور حسن جعفر وحسين مزيد الديحاني وحمد مناور المناور وحمود مبارك العنزي وسعد على الرشيدي وعبيد شحاذه سيف وعلي سالم الدقباسي وفواز فارس الرشيدي ونايف بدر المطيري ويوسف محمد البذالي.

وفي الدائرة الخامسة تقدم 5 مرشحين ذكور ومرشحة واحدة وهم احمد حمد السهلي وساره محمد الناصر وسعد سلمان الظفيري وعلي عبدالهادي المري ومحمد مبارك الشطي وهاني حسين شمس.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في 26 اكتوبر الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال16 (أمة 2020) حيث سيستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر المقبل.