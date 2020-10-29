جامعة الكويت تعلن نتائج قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت أ.د علي فيصل المطيري بأنه قد تم الانتهاء من عملية فرز طلبات الالتحاق للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات من خريجي المرحلة الثانوية المستوفيين لشروط القبول وذلك خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للعام 2020/2021.

وتم قبول 8046 طالبا وطالبة منهم موزعين على الفصلين الأول والثاني حيث تم قبول 7566 طالبا وطالبة للفصل الأول و480 للفصل الثاني 2020/2021، مؤكداً على قبول جميع الطلبة الذين اختاروا جميع التخصصات المستوفيين لشروط القبول فيها ضمن طلب الالتحاق.

وأوضح أ.د. المطيري أن هذا العدد لا يتضمن الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية والداخلية والذين فضلوا الاستمرار في بعثاتهم الدراسية بدلاً من جامعة الكويت وكذلك الطلبة الذين اختاروا عددا قليلا من الرغبات لا يتفق معدلهم المكافئ والحدود الدنيا التي انتهت إليها عملية القبول في ضوء الأعداد المحددة في هذه التخصصات من قبل الكليات المعنية، مؤكداً على إمكانية تقديمهم لطلب التحاق جديد للفصل الثاني القادم في الموعد الذي ستعلنه عمادة القبول والتسجيل لاحقا حيث أنه وفقا لقرار مجلس الجامعة لا يسمح بإجراء أي تعديل على التخصصات المحددة في طلب الالتحاق بعد انتهاء الفترة المحددة لاستلام الطلبات.

وحرصا على أن تكون أسس قبول الطلبة واضحة للجميع، فقد تقرر نشر المعدلات المكافئة الدنيا للقبول في كافة التخصصات للفصلين الأول والثاني حسبما مبين في الجدولين رقمي (1) و(2) المرفقين، علما بأن الرمز الرقمي المذكور قرين اسم كل طالب هو رمز التخصص المقبول فيه ويمكنه معرفة التخصص بالرجوع إلى جدول النسب الدنيا حيث يذكر الرمز الرقمي قرين اسم التخصص.

وأضاف، أن قبول هذا العدد من الكويتيين وأبناء الكويتيات للفصل الأول جاء في ضوء قرار مجلس الجامعة بتاريخ 21/4/2020بقبول طلبات المتقدمين الحاصلين على نسبة 75 % فأعلى للقسم العلمي و80 % فأعلى للقسم الأدبي في الفصل الأول، وتأجيل القبول للحاصلين على (70 – 74.99 % علمي ) و(78 – 79.99 أدبي) للفصل الثاني القادم.

كما أكد على أن التنافس على مقاعد جميع الكليات كان وفقا للمعدل المكافئ دون تمييز بين الذكوروالإناث المتقدمين إلى الجامعة أو بين الكويتيين وأبناء الكويتيات، علما بأن المعدل المكافئ يحتسب بناء علي نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية المطلوبة لكل كلية والتي يؤديها كل طالب قبل التحاقه بالجامعة بالإضافة إلى نسبة الطالب في الشهادة الثانوية.

القبول في الفصل الثاني

وعن تأجيل قبول بعض الطلبة إلى الفصل الثاني، أفاد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل أنه وفقا لقرار مجلس الجامعة تم تحديد تخصصات الطلبة المقرر قبولهم في الفصل الثاني من الآن ليعلم كل طالب الكلية المقبول فيها.

فترة اعتماد القبول والتسجيل في المقررات الدراسية

وأوضح المطيري أنه على الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني المتقدمين على شبكة الانترنت والفئات المتقدمة بطلبات التحاق بصالة القبول والتسجيل سداد رسوم 10 د.ك عن طريق نظام الدفع KNET بعد إعلان نتائج القبول وذلك حتى يتم اعتماد القبول في جامعة الكويت من خلال الدخول على نظام القبول الإلكتروني. علماً إنّه غير مطلوب المراجعة وتسليم المستندات في صالة القبول والتسجيل للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات. أما الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات خريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية فعليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل لتسليم مستنداتهم واعتماد قبولهم خلال الفترة من 2-12 /11/2020 من خلال مواعيد يتم تحديدها بواسطة رسائل نصية.

ويمكن للطلبة المقبولين معرفة موعد تسجيل المقررات الدراسية من خلال صفحة عمادة القبول والتسجيل على شبكة الإنترنت ( http://registrar.ku.edu.kw ) بالإضافة إلى نظام القبول الالكتروني، علماً أن تسجيل الجدول الدراسي للطلبة المقبولين سيكون الكترونيا (أون لاين) من خلال مواعيد يتم تحديدها بواسطة رسائل نصية.

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أسماء المقبولين في الفصل الدراسي الثاني