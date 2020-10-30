محليات

سفارة الكويت لدى الصين تدعو المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من كورونا

30 أكتوبر، 2020
أضف تعليق

دعت سفارتنا لدى الصين اليوم الجمعة المواطنين الكويتيين الزائرين والمقيمين في كل أنحاء الصين إلى توخي الحذر واتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من عدوى ڤيروس كورونا المستجد.

وشددت السفارة في بيان لـ«كونا» على أهمية اتباع ارشادات اللجنة الوطنية الصينية للوقاية من الڤيروس، مؤكدة على ضرورة ارتداء الكمام والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التردد في الاتصال بالسفارة في بكين والقنصليات العامة الكويتية في شنغهاي وكوانزو وهونغ كونغ في الحالات الطارئة على الهواتف المخصصة التالية:
طوارئ السفارة في العاصمة بكين (008615011111537)
طوارئ شنغهاي (008613291201792)
طوارئ كوانزو (00862038078070)
طوارئ هونغ كونغ (0085298211669).

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap