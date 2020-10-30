سفارة الكويت لدى الصين تدعو المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من كورونا

دعت سفارتنا لدى الصين اليوم الجمعة المواطنين الكويتيين الزائرين والمقيمين في كل أنحاء الصين إلى توخي الحذر واتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من عدوى ڤيروس كورونا المستجد.

وشددت السفارة في بيان لـ«كونا» على أهمية اتباع ارشادات اللجنة الوطنية الصينية للوقاية من الڤيروس، مؤكدة على ضرورة ارتداء الكمام والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التردد في الاتصال بالسفارة في بكين والقنصليات العامة الكويتية في شنغهاي وكوانزو وهونغ كونغ في الحالات الطارئة على الهواتف المخصصة التالية:

طوارئ السفارة في العاصمة بكين (008615011111537)

طوارئ شنغهاي (008613291201792)

طوارئ كوانزو (00862038078070)

طوارئ هونغ كونغ (0085298211669).