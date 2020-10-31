تقدم 21 مرشحا ومرشحة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح اليوم السبت في السادس أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال16 المقرر عقدها في الخامس من ديسمبر المقبل ليصبح العدد الاجمالي 260 مرشحا ومرشحة.

وبذلك يكون اجمالي عدد المرشحين والمرشحات حتى نهاية اليوم السادس من فتح باب الترشح للانتخابات هو 260 بواقع 237 مرشحا و23 مرشحة.

وتوزع المرشحون على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى:

(3) مرشحتان هما سلامة عيد العصفور – نوال محمد الموسوي – والمرشح بسام منصور الجزاف.



الدائرة الثانية:

مرشحة واحدة هي ابتسام محمد الابراهيم.

الدائرة الثالثة:

3 مرشحين هم علي راشد الفضالة – ابراهيم محمد دشتي – ابرار عبدالطيف صالح.

الدائرة الرابعة:

5 مرشحين هم سيد مسلم حمزة – فرز محمد الديحاني – نايف مهدي الرشيدي – انور عراك الظفيري – احمد مطلق العنزي.

الدائرة الخامسة:

9 مرشحين هم فيصل خالد بن حثلين – احمد مساعد العنزي – حمود عبدالله الخضير – خالد عبدالله المطيري – عبدالله مبارك العنزي – خلف محمد الفيلكاوي – يوسف عبدالعزيز المجادي – مبارك عبدالله العجمي – ماجد محمد المطيري.