أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية عن خطة شواغر في بعض التخصصات الطبية هي طب الأسنان والطب البشري في كل من مملكة البحرين والمملكة المتحدة للعام الدراسي 2020/2021.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فاطمة السنان في تصريح صحفي اليوم السبت إن التسجيل يبدأ غدا الأحد ويستمر حتى الاربعاء 4 نوفمبر المقبل مضيفة أن خطة الشواغر تطرح عددا محدودا من المقاعد الاكاديمية وليس اللغة.

وأوضحت أن على الطلبة المتقدمين للتسجيل في هذه الخطة استيفاء الشروط المطلوبة من الجامعات في الدولتين مشيرة إلى أن على المتقدمين للمملكة المتحدة الحصول على 5ر6 في اختبار (الايلتز) وبما لا يقل عن 6 في كافة الحقول الاخرى.

وبينت أن النسب المطلوبة للتسجيل هي ذاتها المعلن عنها في خطة البعثات الأصلية للعام الدراسي 2020/2021 وأن على الطلبة تقديم اختبار (الايلتز) عند التسجيل في موقع الوزارة متمنية للأبناء الطلبة النجاح والتوفيق.