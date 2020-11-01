ناشدت سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية المواطنين الكويتيين الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن السلطات الامريكية لمواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ودعت السفارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه الى اتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن مركز السيطرة والوقاية من الأمراض الأمريكي الى جانب الإلتزام بتعليمات السلطات المحلية في هذا الخصوص.

كما دعت السفارة والقنصليات العامة والمكاتب الفنية الملحقة في حال الحاجة الى اي مساعدة الى التواصل على الأرقام التالية: ‏‎

رقم طوارئ سفارة دولة الكويت فى واشنطن: 0012022620758

رقم طوارئ القنصلية العامة لدولة الكويت فى نيويورك: 0019172426688

رقم طوارئ القنصلية العامة في لوس انجلوس: 0013644279310

رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن: 0012023642104

رقم طوارئ المكتب الصحي في واشنطن: 0012415320202

رقم طوارئ المكتب العسكري في واشنطن: 0012023903416.