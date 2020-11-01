42 مرشحا في اليوم السابع من فتح باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة 2020

تقدم 42 مرشحا ومرشحة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح اليوم الأحد سابع أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال16 ليصبح العدد الاجمالي 301 مرشحا ومرشحة وذلك بعد تنازل مرشح واحد.

وبلغ عدد المرشحين الذكور 40 مرشحا فيما بلغ عدد المرشحات الإناث مرشحتين اثنتين من اجمالي المتقدمين بطلبات الترشح اليوم وبذلك يصبح اجمالي عدد المرشحين الذكور 277 مرشحا واجمالي عدد المرشحات الإناث 25 مرشحة حتى نهاية اليوم السابع من فتح باب الترشح للانتخابات.

وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات سابع أيام فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2020) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى (7) مرشحين ومرشحة واحدة هم: أسامة عيسى الشاهين – بشار كاظم علي – صالح سمير العوضي – غدير محمد أسيري – مبارك ارشيد الكعمي – محمد عبدالأمير الحداد – محمد عبدالحميد حسن – يوسف جاسم السبت.

الدائرة الثانية (7) مرشحين ومرشحة واحدة هم: أحمد امهلي السرهيد – جاسم محمد المنيع – رياض أحمد العدساني – زكريا سالم الطراروة – سهيل محمد البناي – طارق عبدالمحسن الدويسان – عالية فيصل الخالد – وليد مصطفى الشراح.

الدائرة الثالثة (8) مرشحين هم: أحمد خالد بوغيث – جابر علي السيف – خالد عبداللطيف المنيع – عبدالعزيز منصور السبيعي – عبدالكريم عبدالله الكندري – محمد حمد الصالح – هادي هاجد الوطري – هاني حسين اسبيته.

الدائرة الرابعة (12) مرشحا: بدر ناصر المجاوب – خالد إبراهيم العمار – سعدون مطلق الرشيدي – شعيب شباب المويزري – صقر فايز العنزي – عسكر عويد العنزي – علي حسين محمد – علي مرضي البغيلي – مبارك هيف الحجرف – مطلق عويد العنزي – نايف زيد الصانع – وليد خالد عكاشة.

الدائرة الخامسة (6) مرشحين: حمدان سالم العازمي – سعود مشعان طاحوس – صادق موسى الحرز – عبدالله مهدي العجمي – محمد هادي الحويلة – مطلق غزاي العتيبي.