32 مرشحا في اليوم الثامن لفتح باب الترشيح لـ “أمة 2020”

استقبلت إدارة شؤون الانتخابات اليوم 32 مرشحا لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16 المقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمتقدمين 333.

وتقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأوراق ترشحه عن الدائرة الثانية لانتخابات أمة 2020.

وسجل 18 مرشحا بينهم مرشحة واحدة طلبات ترشحهم وذلك من 9:30 حتى 12:30 ظهرا،

وجاءت أسماء المرشحين الثمانية في الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى: أحمد محمد دشتي – خلود أحمد ابراهيم – عادل حسين اشكناني

الدائرة الثانية: عبدالله عبدالرزاق المنيع – علي عبدالامير البناي – مرزوق علي الغانم

الدائرة الثالثة: أيوب يحيى عبدالرسول – فوزي صقر الصقر – محمد سالم المري

الدائرة الرابعة: حماد محمد العجمي – خالد عبدالرحمن العتيبي – زيد صالح فرج – فراج زبن

العربيد – فهد لافي العنزي

الدائرة الخامسة: حمد تميم الدوسري – سعد سيف العازمي – فاضل أسد محمد – يوسف

يعقوب الكندري

وكان قد تقدم 4 مرشحين بينهم مرشحة واحدة بطلبات ترشحهم من 7:30 حتى 9:30 صباحا.

وجاءت أسماء المرشحين الأربعة في دائرتين انتخابيتين وفق الآتي:

الدائرة الأولى: بيبي محمود عاشور – محمد عبدالنبي بوعباس

الدائرة الثانية: أحمد محسن الشطي – عمر عبدالمحسن الطبطبائي

يذكر ان اجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة حتى أمس بلغ 301 مرشح ومرشحة بعد تنازل مرشح واحد.