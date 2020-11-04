“الإعلام”: دراسة فنية لتقييم جميع قنوات ومحطات الوزارة التلفزيونية والإذاعية

أعلنت وكيل وزارة الاعلام منيرة الهويدي عن دراسة فنية تنظيمية تشمل جميع القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية التابعة للوزارة من اجل تقييمها وتحديد أهدافها.

وقالت الهويدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، ان هذه الدراسة تعد خطوة تنظيمية تسعى وزارة الاعلام من خلالها لتطوير العمل الفني الاعلامي للقنوات التلفزيونية التي تبثها الوزارة، لافتة الى انه تقرر ايقاف قناة الطفل لمزيد من الدراسة وتقييم التجربة خلال المرحلة الماضية.

وكشفت عن خطوات تنظيمية اخرى ستشمل جميع منصات وزارة الاعلام بما فيها المحطات الاذاعية لتقييمها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.

وبينت ان اهداف وزارة الاعلام تتناغم والسياسة الداخلية والخارجية للكويت، مضيفة «نحن نسعى لأن نكون المحطة الرئيسية للأسرة الكويتية والخليجية بمختلف الأعمار».