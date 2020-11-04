“بلدية الكويت”: منع إقامة المقار الإنتخابية وإزالة الإعلانات في الشوارع والمناطق السكنية

عقد مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي الاجتماع التمهيدي بحضور عدد من نواب المدير العام ومدراء أفرع البلدية بشأن اختصاصات ودور اللجنة الفرعية للإنتخابات البرلمانية وآلية التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنيه واستعداداتها الخاصة في انجاح العرس الديمقراطي والعملية الانتخابية والتي ستقام في الخامس من ديسمبر المقبل والمزمع تشكيلها قريبا.

وقال المنفوحي خلال ترأسه اجتماع اللجنة الفرعية للانتخابات صباح (اليوم) الاربعاء سوف يتم الإنتهاء من وضع آلية عمل اللجنة وتحديد المهام وتشكيل الفرق الميدانية المساندة التابعة للجنة الانتخابات وتحديد مهامها والعمل المنوط بها ، لافتا إلى ان انتخابات اعضاء مجلس الامة لهذا العام تتطلب جهود استثنائية في ظروف استثنائية تمر بها البلاد اثر انتشار وباء كوفيد 19 المستجد وضرورة الاخذ بكافة التدابير والاجراءات الاحترازية الداعمة للمنظومة الصحية في التصدي لهذا الوباء العالمي .

واضاف ان اللجنة الفرعية للانتخابات بصدد تشكيل 5 فرق ميدانية على مستوى المحافظات والتنسيق مع لجنة الاشتراطات الصحية ووزارة الداخلية بشأن عملها الميداني فيما يخص منع اقامة اعلانات المرشحين في الشوارع وفي المناطق السكنية ، مشددا على منع إقامة المقار الإنتخابية لإستقبال الناخبين بناءا على قرار وزارة الصحة رقم 2020/165 للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والعمل عل تنفيذ القرارات التي ستصدر عن اللجنة العليا الرئيسية للانتخابات .

ودعا المنفوحي الى تكثيف العمل الميداني بمختلف مناطق الكويتللتأكد من مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية تطبيقا للإشتراطات الصحية فضلا عن التأكد من عدم وجود تجمعات ، خاصة وان بلدية الكويت عضو في اللجنة العليا الرئيسية بشأن تنظيم الانتخابات البرلمانية .