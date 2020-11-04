تقدم 31 مرشحا إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح اليوم الأربعاء آخر أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال16 ليصبح العدد الاجمالي 395 مرشحا ومرشحة مع اقفال باب الترشح ل(أمة 2020).

وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات آخر أيام فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2020) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: الدائرة الأولى (8) مرشحين هم: جاسم محمد العلي – حسين صالح الشيخ – سعد محمد المفرح – صلاح عبدالرضا خورشيد – عبدالخالق عبدالحميد الخطيب – عبدالعزيز حمد الفوازن – عبدالله عبدالكريم شموه – محمد حسن الكندري.

الدائرة الثانية (9) مرشحين هم: اسماعيل علي البحراني – بدر علي العنزي – حامد حزام الزعبي – عبدالعزيز عبداللطيف عبدالله – عبدالله حسين الحريجي – عمار حسن الحبشي – فاضل هلال المطوع – منصور عباس دشتي – يوسف محمد الرشيدي.

الدائرة الثالثة (4) مرشحين هم: حماد ناصر الرباح – عبدالله راشد الهاجري – محمد عبداللطيف السرحان – محمد علي عيسى.

الدائرة الرابعة (8) مرشحين هم: بندر عقاب الشمري – حسن عاشور حاجيه – خلف فرج الشمري – سلطان مطني الشمري – عسكر معوض الرشيدي – فهيد محمد الديحاني – مشعل مطر الشمري – نايف هلال الشمري.

الدائرة الخامسة مرشحان هم: قيس عبدالله دهراب – محمد حسن محمد.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت بتاريخ 26 اكتوبر الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال16 (أمة 2020) وأقفل نهاية الدوام الرسمي اليوم (عاشر أيام فتح باب الترشح).