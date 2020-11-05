طقس الكويت : فرص هطول الأمطار تبدأ في الأيام المقبلة

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد تغيرا واضحا في الأحوال الجوية إذ تبدأ السحب بالتكاثر من مساء اليوم الخميس وتبدأ فرص هطول الأمطار في الأيام المقبلة مع نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية.

وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس مائلا للحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس الليلة يكون معتدلا وتتكاثر السحب تدريجيا ويصبح رطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

وأضاف أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين و32 34 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس ليل غد يكون معتدلا وغائما جزئيا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم بعد غد السبت أفاد القراوي بأنه يكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة أمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا وغائما ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة ضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.