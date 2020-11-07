مقهى إنترنت للنساء فقط بمأرب في اليمن

عندما أدركت أم فراس إنه لا يوجد أماكن ترفيه للنساء في مدينتها باليمن قررت أن تتصرف بنفسها، ففتحت مقهى للإنترنت للنساء فقط على أمل تغيير المفاهيم السائدة في البلاد عن قيادة النساء للمشروعات.

وقالت وهي جالسة في المقهى الذي افتتحته في أبريل نيسان 2019 في مأرب بوسط اليمن “الفكرة جات من خلال حديث عفوي دار في محيط الأهل والعيلة على انه ما في أماكن ترفيه وتسلية تخص المرأة ما فيه أماكن تجتمع فيها النساء بكل أريحية ما فيه أماكن تخص المجتمع النسائي بحيث يكون كل الكادر من الإدارة إلى أصغر موظفة بالمكان كادر نسائي”.

وتعني النظرة السائدة في المنطقة لخروج المرأة للعمل أن البعض لن يتقبل مشروعها.

لكنها قالت “من الطبيعي انه أي فكرة جديدة لابد أن يكون لها مؤيد ومعارض، كلمة كافيه بشكل عام قد تكون ارتبطت بأفكار ومعتقدات سيئة وذلك راجع للموروث الثقافي والمجتمعي لكلمة كافيه أيضا راجع للطبيعة القبلية السائدة في المنطقة قد لا تسمح لمثل هذا النوع من المشاريع”.

وفي هذا السياق كان اجتذاب الزبائن مسألة صعبة لكن خدمة الإنترنت القوية النادرة في اليمن أتت بثمارها مع الطالبات.

وتقول أم فراس “أصبحت أهداف فكرتنا تأخذ بعد أعمق ورؤية أعمق فاصبحنا نريد إبراز دور المرأة بالمجتمع من خلال المشاريع النسائية الخاصة”.

وتأتي وداد طالبة الطب لتدرس في المقهى وتحبه لعدم وجود أماكن غيره للطالبات.

ومأرب منطقة غنية بالغاز الطبيعي في وسط اليمن، وازدهرت كمدينة تعج بالسكان مع بداية الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات إذ فر الناس إليها من مناطق القتال. وشكل ذلك ضغوطا على خدمات مثل الإنترنت لمواكبة الزيادة السكانية.

وتستورد أم فراس معظم أنواع المشروبات التي تقدمها من الخارج، محافظة على جودة ما تقدمه رغم التحديات التي تواجهها مع ارتفاع الأسعار وتذبذب سعر العملة اليمنية.

لكنها رغم ذلك تطمح للتوسع وإقامة مكان ترفيه أكبر للنساء والأطفال.