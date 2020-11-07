الدوري الكويتي لكرة السلة موسم 2020-2021 ينطلق غداً 

تنطلق منافسات بطولة الدوري الكويتي العام لكرة السلة للموسم الرياضي الحالي 2020 -2021 غدا الأحد بمشاركة 13 فريقا وستقام جميع المباريات في صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة.

وقال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة خليل إبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الفرق المشاركة في البطولة قسمت إلى مجموعتين وفقا لنتائجها في الدوري بالموسم الماضي على أن تلعب فيما بينها من قسمين (ذهابا وايابا) إذ تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربع الأولى في كل مجموعة للدور المقبل (المراحل الإقصائية).

وأضاف إبراهيم أن المجموعة الأولى تضم سبعة أندية هي الكويت (حامل اللقب) والعربي والجهراء والنصر والساحل والشباب والتضامن في حين تضم المجموعة الثانية ستة أندية هي القادسية وكاظمة واليرموك وبرقان والقرين والصليبيخات.

وأكد أن الاتحاد يسخر كل إمكاناته للاندية لضمان إنجاح هذه البطولة الأهم في الموسم إذ كثف استعداداته الفنية والتنظيمبة لانطلاق المباريات التي ستبدأ بإجراء مباراتين تجمع الأولى العربي مع النصر في حين يلتقي بالثانية الساحل مع الجهراء.

ودعا جميع الأندية إلى التعاون مع لجان الاتحاد للمضي بموسم رياضي ناجح لاسيما فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها قبل وأثناء وبعد المباريات وسط جائحة كورونا متوقعا أن تحفل منافسات البطولة بمستوى جيد في ضوء الاستعداد المناسب الذي اعتمدته الاندية لخوض منافسات البطولة.

يذكر أن ستة أندية حققت لقب البطولة التي انطلقت من الموسم الرياضي 1961-1962 ويعد القادسية الأكثر تتويجا ب 23 مرة يليه الكويت ب 11 مرة ثم كاظمة بتسع مرات فالعربي ثماني مرات في حين نالها الجهراء خمس مرات والساحل مرة واحدة فيما ألغيت نتائج البطولة بالموسم الرياضي 2000-2001.