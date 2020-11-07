كورونا يصيب هازارد و كاسيميرو

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، إصابة الثنائي إيدين هازارد، وكاسيميرو، بفيروس كورونا المستجد.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: “جاءت نتيجة مسحة كاسيميرو وهازارد إيجابية، في اختبارات كورونا، والتي أٌجريت صباح أمس الجمعة”.

وأضاف: “كل اللاعبين الآخرين، والجهاز التدريبي للفريق الأول، وموظفي النادي الذين يعملون مع الفريق مباشرة، أعطوا نتائج سلبية في نفس الاختبارات”.

وأتم: “تم التأكد مرة أخرى، هذا الصباح، أنَّ الجميع في النادي غير مصاب بكورونا باستثناء هازارد، وكاسيميرو”.

وسيغيب اللاعبان بذلك عن موقعة ريال مدريد أمام فالنسيا غدًا على ملعب المستايا ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

