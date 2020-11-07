نتائج استطلاع ميداني للدائرة للأولى في انتخابات أمة 2020

أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز طروس الميداني للدائرة الأولى في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، من خلال الاتصالات والزيارات وتحليل المعلومات بعض النتائج حول حظوظ المرشحين في انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٠.

وقال المركز إنع يصعب تحديد الأرقام والمراكز خلال هذا الأسبوع ولكن تم الخروج بالمعطيات التالية:

١- أحمد الشحومي ويوسف الغريب يثبتان في المقدمة.

٢- صالح عاشور تقدم على عدنان عبدالصمد.

٣- حسن جوهر لديه قبول شعبي ولكن مركزه غير متقدم، ونزوله أثر على غدير أسيري.

٤- دعم السلف لـعيسى الكندري كسب تعاطفا مع الدكتور عادل الدمخي مع تواجد عيسى في المنافسة على الرغم من دخول محمد حسن الكندري.

٥- تقدم مركز أسامة الشاهين لمركز واحد فقط.

٦- عبدالله المضف حاضر بقوة.

٧- علي القطان صعود قوي.

٨- تأخر صلاح خورشيد وخالد الشطي.

٩- تواجد يوسف الزلزلة وعبدالله الطريجي.

١٠- حمد روح الدين ينتظر.

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