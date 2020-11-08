بايدن: سأجعل أميركا محترمة في العالم مجددا

أعلن الديمقراطي جو بايدن المنتخب رئيساً للولايات المتحدة الفوز بسباق الرئاسة الأميركية بعد حملة مريرة وخمسة أيام ما بين الانتخابات وفرز النتائج في الولايات الخمسين، وتعهد بالعمل على توحيد بلد يعاني استقطابا شديدا، برغم رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة.

وقال جو بايدن ، أمام أنصاره في خطاب النصر في مرأب للسيارات في مسقط رأسه ويلمنغتون في ولاية ديلاوير “لقد تحدث شعب هذه الأمة. منحونا نصرا واضحا ونصرا مقنعا”.

وأضاف بايدن، بعد أن شكر الأميركيين على “الانتصار” في الانتخابات الأميركية “أتعهد بأن أكون رئيسا يسعى للوحدة لا للتقسيم”،

وتعهد الرئيس المنتخب بـ”جعل أميركا محترمة في العالم مجددا”، وهو شعار شبيه، إلى حد ما، بالشعار الذي طرحه ترامب في حملته الانتخابية للعام 2016، بأن يجعل أميركا “أمة عظيمة مجددا”.

ثم خاطب أنصار ترامب مباشرة، وقال “والآن، دعونا نعطي بعضنا البعض فرصة. حان الوقت لتنحية الخطاب القاسي جانبا، ونهدئ الغضب، ونرى بعضنا مرة أخرى، ولنصغي إلى بعضنا مجددا”.

وتعهد بأن يكون “رئيسا يجمع ولا يقسم”، مضيف “حان الوقت لمداواة أمريكا”، داعيا الأميركيين إلى الكف عن معاملة “خصومهم كأعداء”.

وأعلن بايدن أنه سيشكل اعتبارا من، غد الإثنين، خلية أزمة لمواجهة كوفيد-19 .

هاريس: انتخاب بايدن يوم جديد لأميركا

من ناحيته، أعلنت نائبة الرئيس الأميركي المنتخب، كامالا هاريس ، فجر الأحد، في أن انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة يمثل “يوما جديدا لأميركا”، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وقالت هاريس، في خطاب إعلان النصر متوجهة إلى أنصارها الديموقراطيين الذين احتشدوا في الهواء الطلق، إنه “في الوقت الذي كانت فيه ديموقراطيتنا نفسها على المحك في هذه الانتخابات، وروح أميركا على المحك أمام عيون العالم أجمع، فقد دشنتم يوما جديدا لأميركا”.

وهاريس أول امرأة تنتخب نائبة لرئيس الولايات المتحدة ، قالت في خطابها إنها “لن تكون الأخيرة” التي تشغل هذا المنصب، موجهة التحية إلى “أجيال النساء” اللواتي “مهدن الطريق” لها.