بدأت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الاحد حملة توزيع مساعدات انسانية مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم اللاجئين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية.

وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان الدكتور مساعد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان “الحملة تستمر شهرين بتمويل من الصندوق الكويتي لتوزيع المساعدات على 500 اسرة في منطقة (عكار) بشمالي لبنان لتشمل باقي المناطق اللبانية لاحقا”.

واضاف ان الصندوق الكويتي مول ايضا توزيع الخبز على هذه الاسر وذلك في نطاق مشروع الرغيف الذي تنفذه جمعية الهلال الاحمر الكويتي لصالح اللاجئين السوريين في لبنان.

واكد العنزي حرص الجمعية على الاستمرار بتوفير المستلزمات والاحتياجات الاساسية للاجئين في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة التي خلفها انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

واشار الى تقديم الصندوق الكويتي للتنمية 10 سيارات اسعاف الى جانب سيارات نقل بنك الدم للصليب الاحمر اللبناني.

وتتابع جمعية الهلال الاحمر الكويتي جهودها الانسانية لدعم اللاجئين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية على مدار السنة لاسيما عبر مشاريع الرغيف وتوزيع المياه وغسيل الكلى.