بحث رئيس قوة الإطفاء العام الكويتي الفريق خالد المكراد اليوم الأحد مع وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا بحضور عدد من قياديي الجهتين إنشاء مستشفى متكاملا لرعاية أعضاء القوة وأسرهم.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في (الإطفاء) في بيان صحفي إن الاجتماع ناقش الشروط والمواصفات الطبية والدولية التي سيحتوي عليها المستشفى.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث تشكيل لجنة للنظر في ارسال حالات العلاج بالخارج من أعضاء القوة وأسرهم من الدرجة الأولى بناء على قانون الإطفاء (رقم 13 لسنة 2020) الذي ينص على توفير الرعاية الصحية لرجال قوة الإطفاء وأسرهم.

وتقدم الفريق المكراد بالشكر إلى وزارة الصحة على التعاون والتكامل القائم بين الجهتين كما توجه الدكتور مصطفى رضا بدوره بشكر (الاطفاء) على توزيعها الأدوية على المرضى خلال فترتي الحظر الجزئي والكلي في البلاد.