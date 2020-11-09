“الداخلية”: الأمن الجنائي يتمكن من ضبط المتهمين في جريمة السالمية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون تمكنت إدارة مباحث حولي من إلقاء القبض على المتهمين في قضية قتل العمد لشخص بآلة حادة بمنطقة السالمية.

وفي التفاصيل أنه ورد بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية يفيد بوصول شخص تعرض للطعن بآلة حادة إلى المستشفى، وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة، ولكنه توفي متأثراً بإصابته، وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى المتهمين، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، تم ضبطهم وضبط أداة الجريمة المستخدمة «سلاح أبيض»، وبمواجهتهم بما نسب إليهم أقروا واعترفوا بالواقعة.

وتم تسجيل قضية رقم «2020/288» جنايات السالمية قتل عمد، وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.