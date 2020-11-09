وزير الداخلية يأمر بالتحقيق حول ما أثير من ادعاء أحد المتهمين بالضغط علية لتغيير أقواله

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمر بالتحقيق حول ما أثير في مواقع التواصل الإجتماعي لأحد المتهمين من أطراف المشاجرة يدعى فيه أنه تعرض للضرب من قبل رجال مباحث الأحمدي وطلبوا منه تغيير أقواله بما يخالف الحقيقة.

وتوضح الإدارة أن معالي الوزير أمر بالتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، وما اذا كان هناك أي تجاوز أو خلل في اجراءات التحقيق يستدعى المساءلة ومعاقبة المخطئ أياً كانت رتبته، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن نتائج ما يصل أليه التحقيق بكل شفافية