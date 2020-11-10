طقس الكويت: أمطار رعدية متفرقة مع نشاط في الرياح المثيرة للغبار الساعات القادمة

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية، تحذيرًا قالت فيه إنه من المتوقع تأثر البلاد خلال الساعات القادمة بأمطار رعدية متفرقة مع نشاط في الرياح قد تزيد سرعتها عن 50 كم/س مثيرة للغبار وتؤدي الى إنخفاض في الرؤية الافقية أحيانا وارتفاع الموج إلى أكثر من 6 أقدام.