محليات

طقس الكويت: أمطار رعدية متفرقة مع نشاط في الرياح المثيرة للغبار الساعات القادمة

10 نوفمبر، 2020
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أصدرت إدارة الأرصاد الجوية، تحذيرًا قالت فيه إنه من المتوقع تأثر البلاد خلال الساعات القادمة بأمطار رعدية متفرقة مع نشاط في الرياح قد تزيد سرعتها عن 50 كم/س مثيرة للغبار وتؤدي الى إنخفاض في الرؤية الافقية أحيانا وارتفاع الموج إلى أكثر من 6 أقدام.

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