“الداخلية”: حجز 42 مخالفاً بالحجز التحفظي وتحويل 9 أحداث إلى نيابة الأحداث

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات المروية لضبط الطرق وتطبيق القانون أمس الأحد أسفرت عن حجز 42 مخالف بالحجز التحفظي وتحويل 9 أحداث الى نيابة الاحداث إضافة إلى تسجيل 1148 مخالفة منها 310 مخالفة استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة و 301 مخالفة عدم ربط حزام الأمان .
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