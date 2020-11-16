“الداخلية”: حجز 42 مخالفاً بالحجز التحفظي وتحويل 9 أحداث إلى نيابة الأحداث

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات المروية لضبط الطرق وتطبيق القانون أمس الأحد أسفرت عن حجز 42 مخالف بالحجز التحفظي وتحويل 9 أحداث الى نيابة الاحداث إضافة إلى تسجيل 1148 مخالفة منها 310 مخالفة استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة و 301 مخالفة عدم ربط حزام الأمان .