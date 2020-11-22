اعرب قائد شرطة (الكاربنيري) الايطالية الجنرال جوفاني نيستري اليوم الاحد عن تطلعه لتطوير التعاون الامني والمهني مع دولة الكويت والمساهمة في عمليات التأهيل النوعي الحديثة لمواكبة التحديات المستجدة.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى ايطاليا في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ذلك جاء خلال استقبال الجنرال نيستري للسفير الشيخ عزام الصباح في مقر القيادة العامة لقوات شرطة (الكاربنيري) حيث استعرضا فرص التعاون المتبادل والاستفادة من الخبرات المتنوعة والمتميزة لأعرق جهاز شرطي في كافة افرع الامن.

واضافت ان الجنرال اكد للسفير الكويتي ان سلاح شرطة (الكاربنيري) العسكرية والذي يشكل عماد المنظومة الامنية في ايطاليا ذو الخبرة الدولية في بعثات حفظ السلام في البلدان الصديقة يتطلع لاستئناف تعاونه السابق مع اجهزة الامن والحماية الكويتية وتقديم خبراته التقنية والمهنية المتطورة.

واشارت الى ان الجنرال نيستري اعرب عن ترحيبه بامكانية توطيد هذا التعاون في اطار العلاقات الثنائية المتميزة واستقبال ممثلي اجهزة الامن الكويتية لبحث اشكال التعاون من تنظيم دورات لتأهيل الكوادر الوطنية في كافة التخصصات والعلوم الشرطية والامنية وتقديم الدعم المهني المتقدم لبرامج التطوير الوطنية.

وبدوره اشاد السفير بكفاءة شرطة (الكاربنيري) ودورها في استتباب الامن والتصدي للجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب ودعم الامن حول العالم كما في عديد من الدول العربية مؤكدا حرص دولة الكويت على الاستفادة من خبراتها الواسعة ضمن علاقات الصداقة الكويتية – الايطالية القوية.