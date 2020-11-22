إدارة ترامب: عملية التطعيم ضد كورونا ستبدأ خلال أسبوعين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ خلال أسبوعين، موضحة أن 13 سنة سيكون السن الأدنى لتلقي للقاح.

وشرعت شركة فايزرالأميركية ، في التوزيع الأولي للقاحها المضاد لفيروس كورونا في 4 ولايات بالولايات المتحدة، هي رود آيلاند وتكساس ونيو مكسيكو وتينيسي.

وكانت شركة فايزر وشريكتها بايونتك، أعلنت الجمعة الماضية، تقدمهما بطلب إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19، وهو الطلب الأول من نوعه، في خطوة كبرى نحو توفير الحماية من فيروس كورونا المستجد.