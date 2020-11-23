خربين: معلول يشتم لاعبي سوريا.. ولن أعود للمنتخب في وجوده

أكد عمر خربين مهاجم المنتخب السوري وفريق الهلال السعودي، أنه يستغرب قرار التونسي نبيل معلول، المدير الفني لنسور قاسيون، باستبعاده من معسكر الإمارات، الماضي.

وقال خربين في تصريحات لقناة سما الفضائية، اليوم الأحد: “وصلتني الكثير من الشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أني مظلوم”.

وأكد: “لم ولن أتدخل في أي قرار فني. معلول أكد لي أن تراكمات وراء استبعادي، منها مطالبتي مع عدد من اللاعبين بالجلوس في الثلج قبل مباراة أوزبكستان”.

وتابع: “معلول انزعج من وضع قدمي على كرسي في اجتماعه مع اللاعبين، وكذلك اقتراحي للمدرب المساعد أن ألعب خلف المهاجمين لمصلحة المنتخب”.

وأوضح: “كان حوارا وديا ومجرد اقتراح وليس طلب أو أمر كما انزعج معلول من قدومي مع عائلتي بالرغم من وجودهم في جناح خاص بعيد عن غرف اللاعبين”.

وأكمل: “أكد لي معلول قبل سفري أنه منزعج من تصريحات عساف خليفة، مدير المنتخب الذي صرح بأني أتدخل في القرار الفني”.

وبيّن: “ظلمني معلول ولم يحترمني، فقد تعمد لعب دور البطولة على حسابي، لست مخطئا، وفي وجود معلول لن أعود للمنتخب”.

وقال: “للأسف لم يتدخل حاتم الغائب، رئيس الاتحاد رغم وجوده بذات الفندق، فكان موقفه سلبيا”.

وتابع: “هل يعقل أن يشتم معلول اللاعبين بأمهاتهم خاصة اللاعبين الشباب، فيما يقف (الغائب) متفرجا أمام اللاعبين النجوم”.

وختم: “في سوريا نكرر الخطأ مليار مرة، والمنتخب لا يتقدم خطوة واحدة، نحن فقط نحلم دون عمل، كلام فجر إبراهيم بأننا نحتاج 50 سنة لنصل إلى مستوى اليابان كان صحيحا”.