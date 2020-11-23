بريطانيا تبدأ استخدام لقاح “فايزر”.. 1 ديسمبر

قالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، إن لقاح شركة «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، قد يحصل على الضوء الأخضر في المملكة المتحدة خلال أقل من أسبوع، وذلك نقلاً عن مصادر حكومية.

وبحسب الوكالة، فقد وضعت دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا، خططًا لبدء إعطاء اللقاحات اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل، ثم بعد ذلك يمكن الانتهاء من تطعيم كل شخص بالغ في البلاد بحلول أبريل 2021، وفقًا لمسودة الخطط.

وأضافت «يمكن أن يبدأ نشر اللقاح ومنحه للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا في أواخر يناير من العام المقبل، بعد تلقيح كبار السن والعاملين في الصفوف الأمامية، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة التلغراف البريطانية عن مصادر.