صنف الاتحاد الدولي للاتصالات دولة الكويت في مؤشر أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر في سنة 2020 بقائمة أكثر الدول تحسنا على هذا الصعيد حيث صعدت 27 درجة منذ عام 2016.

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان القطاع ذاته شهد تطورا ملحوظا ونتيجة لهذا التصنيف تم ترقية البلاد من الجيل الثاني لتنظيم الاتصالات الى الجيل الثالث في قائمة الدول الأكثر تحسنا.

وأفادت بأن نتيجة لهذا التصنيف تصنيف البلاد ارتفع من 70/100 في سنة 2018 الى 74/100 في سنة 2019 بما يحقق للهيئة رؤيتها في توفير البيئة المثلى لمساعدة صانعي القرار والمنظمين لفهم التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن إنجاز الهدف الشامل لقطاع التكنولوجيا.