اعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ان معرض الكويت للكتاب في دورته ال(45) سيقام وفق النظام الافتراضي (عن بعد) في الفترة من 29 نوفمبر حتى 28 ديسمبر 2020 وذلك بشراكة استراتيجية ودعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وقال أمين عام المجلس كامل العبدالجليل في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان الأمانة العامة للمجلس ممثلة بقطاع الثقافة عملت على استمرار التواصل مع جمهور معرض الكويت الدولي للكتاب.

وبين انه بعد النظر إلى الحالة العالمية التي نعيشها بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من فرض احترازات صحية مستحقة في معظم دول العالم جعلتنا نوائم بين ضرورة الالتزام بها وبين أهمية ان تستمر فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب ليواصل تسلسله ال45 لهذا العام الكترونيا.

وأضاف العبدالجليل ان عملية البحث والاطلاع والشراء ستكون متاحة الكترونيا طوال مدة المعرض وعلى مدار 24 ساعة يوميا.

وقال ان الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تنفيذ فكرة المعرض الالكتروني أثمرت عن مشاركة أكثر من 60 دار نشر نتج عنها وجود أكثر من 4400 عنوان لكتب صادرة عن دور نشر كويتية وعربية وعالمية اضافة إلى كافة إصدارات ومطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومؤسسة الكويت التقدم العلمي وهي أعداد مرشحة للزيادة حتى خلال إقامة المعرض.

ودعا العبدالجليل الجمهور إلى المشاركة في هذا المعرض الالكتروني والاستفادة من فرصة تنوع الكتب في منصة رقمية وتكنولوجية متطورة ومتقدمة متوجها بالشكر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي وضعت البنية التكنولوجية لهذا المشروع.

وأكد مواصلة تقديم أفضل الخدمات الثقافية في دولة الكويت وتحدي أصعب الظروف من أجل تعزيز دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتحقيق أهدافه الرامية لنشر الثقافة والمعرفة الرصينة في المجتمع الكويتي وعلى امتداد العالم العربي.