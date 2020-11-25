المنامة – 25 – 11 (كونا) — أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاربعاء تسجيل حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 340 حالة إضافة إلى تسجيل 130 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان الإصابات الجديدة بينها 42 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 85 حالة لمخالطين لمصابين و ثلاث حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 84166 حتى الان بعد تسجيل 149 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 1510 حالة منها 1500 “مستقرة” و 10 تحت العناية.(النهاية) ح م د / ا م م