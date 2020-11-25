وقعت اليونان وايطاليا واسبانيا ومالطا اليوم الأربعاء مذكرة مشتركة تحدد مواقفها بشأن ميثاق الاتحاد الاوروبي الجديد للهجرة واللجوء.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية ان رؤساء وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس وايطاليا جوزيبي كونتي واسبانيا بيدرو سانشيز ومالطا روبرت أبيلا وجهوا المذكرة الى رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي انجيلا ميركل ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين. وأضافت الوكالة ان رؤساء الوزراء الأربعة شددوا على ان القوانين الجديدة ينبغي ان تكون واضحة ليس فقط من حيث مسؤوليات دول الدخول الأولى وانما أيضا من حيث قواعد التضامن بين الدول الأعضاء وتقاسم الأعباء.

كما أكدوا ان اجراءات مراقبة الحدود ينبغي ألا تؤدي الى انشاء مراكز مغلقة كبيرة مع مراعاة الجوانب الخارجية للهجرة سواء من حيث العلاقات مع دول الجوار الجنوبي أو نظام عودة المهاجرين الفعال.