أعلنت إيران اليوم الاربعاء تسجيل 469 حالة وفاة بالاضافة إلى 13843 إصابة جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال الساعات ال 24 الماضية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في تصريح صحفي إن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 46207 حالات وفاة و894385 اصابة بالفيروس التاجي. واشارت المتحدثة إلى ان حالات الشفاء ارتفعت أيضا في المقابل لتصل إلى 625606 حالات في عموم البلاد. وتشهد إيران موجة ثالثة من تفشي فيروس (كورنا) في ضوء تصاعد عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء الفيروس.