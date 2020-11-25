ترامب يدعو أنصاره إلى “قلب” نتيجة الانتخابات الرئاسية

طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنصاره، الأربعاء، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مدعيا بأنه قد جرى “تزويرها” لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا: “علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات”.

وأضاف “هذه الانتخابات تم تزويرها”، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأميركية .

ومنذ الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، لا ينفكّ ترامب يردّد، من دون أن يقدّم أيّ دليل، أنّ الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، وهو يرفض الإقرار بهزيمته على المستوى الوطني أمام بايدن.

وأكد محامي الرئيس الأميركي، رودي جولياني ، حدوث عمليات تزوير في ولايات عدة، مشيرا إلى أن الديمقراطيين اعتمدوا على خطة ممنهجة لتزوير نتائج الانتخابات في المدن الكبرى.

وقال جولياني: “كانت هناك خطة ممنهجة للقيام بخروقات وتزويرات خلال الانتخابات الرئاسية خاصة في المدن الكبرى التي يديرها الديمقراطيون والمعروفة تاريخيا بقضايا فساد مثل فيلادلفيا التي عرفت بالتزوير خلال الـ60 عاما الماضية”.

وأضاف “هذا ينطبق كذلك على مدينة ديترويت. وهي مدن يسيطر عليها الديمقراطيون مما يسمح لهم بالقيام بما يشاؤون حتى التلاعب بالقانون”.