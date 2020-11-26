“بنك الدم” الكويتي ينقذ مريضة مقيمة في الامارات عبر إرسال فصيلة دم نادرة لها

أعلنت إدارة خدمات نقل الدم عن إرسالها دم فصيلة نادرة لمريضة مقيمة في دولة الامارات العربية المتحدة لإنقاذ حياتها بعد التأكد من سلامة المتبرعين الصحية، وذلك ضمن تبادل الفصائل النادرة بين دول الخليج العربي والدول العربية الذي يأتي ضمن المشاريع التي تقدمها دولة الكويت بخصوص سجل المتبرعين النادرين على مستوى الدول العربية ، حيث يعتبر هذا التبادل الثالث من نوعه بعد تفعيل اتفاقية التعاون بين أعضاء الهيئة العربية لنقل الدم، إذ كان الأول عام 2016 بحيث تم ارسال دم من الكويت إلى الإمارات وعام 2017 تم استقبال دم من قطر لمريضة في الكويت.

وذكرت مدير إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة د.ريم الرضوان في تصريح صحافي أنه تم التوصل إلى المتبرعين عن طريق سجل المتبرعين ذوي الفصائل النادرة الذي تم انشائه في بنك الدم المركزي منذ عام 1989، وبعد البحث في هذا السجل تم التواصل مع المتبرعين وهم مواطن ومقيم لبوا نداء الإنسانية لانقاذ حياة المريضة.

وأوضحت أنه تم نقل الدم لصالح مريضة بمركز كليفلاند في أبو ظبي ، والتي سوف تخضع لعملية قلب مفتوح تحمل فصيلة دم نادرة «Jk null»، اذ أن هذه الفصيلة لا تتواجد بكثرة وتتراوح بين 1 لكل 1000 أو 1 لكل 2000 نسمة على مستوى العالم.

وأشارت الرضوان الى أن الادارة استطاعت ولله الحمد أن توصل الدم إلى أبوظبي خلال ساعات على الرغم من الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على حركة الطيران، حيث جاء ذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل سفارة دولة الإمارات في الكويت وإدارة خدمات نقل الدم بالتعاون مع مركز كليفلاند لتسهيل عملية نقل الدم.

الجدير بالذكر أن مختبرات أمراض الدم والمناعة في إدارة خدمات نقل الدم حاصلة على الاعتراف الدولي كمختبر مرجعي عالمي من قبل منظمة بنوك الدم الأمريكية AABB لتصبح الكويت ثالث دولة على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتراف بعد البرازيل وإيطاليا.