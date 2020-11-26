الحكومة الباكستانية تغلق المدارس للحد من تزايد إصابات كورونا

أعلنت باكستان إغلاق المدارس وتأجيل الامتحانات في مسعى للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، والزيادة في عدد الحالات التي تخضع للعلاج بالمستشفيات.

ومن المتوقع أن يواصل الطلاب بمن فيهم الملتحقون بالمؤسسات التعليمية العليا والمدارس الخاصة، دراستهم من خلال التعليم عن بعد حتى 24 من ديسمبر حيث من المقرر أن تبدأ عطلة المدارس الشتوية التي تستمر حتى 11 يناير.

وسجلت باكستان 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء و40 وفاة بسبب الوباء.

وقال مسؤولون إن 2485 أدخلوا المستشفيات للعلاج، وسجلت البلاد حصيلة إجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 386198 إصابة حتى الآن و7843 وفاة.

وأشار المسؤولون إلى أن قرار إغلاق المدارس اتخذ بناء على زيادة معدلات حالات الإصابة بالمرض في البلاد.

وبلغت نسبة المصابين بالفيروس في يونيو 23 في المئة، لكنها انخفضت إلى 1.7 في المئة في سبتمبر قبل أن تتجه مجددا نحو الارتفاع وتبلغ 7.41 في المئة هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون يوم الاثنين، إن حالات الإصابة المرتبطة بالمعاهد التعليمية تشكل أكثر من 19 في المئة من إجمالي الإصابات الجديدة.

وكانت باكستان قد أغلقت المؤسسات التعليمية في الفترة ما بين مارس وسبتمبر لمكافحة انتشار الفيروس، وجرى اللجوء إلى القنوات التلفزيونية والإذاعية لبث الدروس إلى طلاب المدارس الحكومية في منازلهم.

المصدر: رويترز